Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada bir kişi araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BURSA - Bursa'da 2 araç çarpıştığı kazada 1 kişi araçta sıkıştı, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Orhaneli-Harmancık yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ABF 137 plakalı araç sürücüsü Adem Ö., karşı şeritten gelen 16 KL 859 plakalı araçla çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrası 5 kişi yaralanırken, 1 kişi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.