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Bursa'da 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen tır sürücüsü tutuklandı

Bursa'da 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen tır sürücüsü tutuklandı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ve ters yönde seyrederek motosiklete çarptığı iddia edilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ve ters yönde seyrederek motosiklete çarptığı iddia edilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Yenişehir-İnegöl kara yolunun Söylemiş Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2.53 promil alkollü tır sürücüsü Recep Ö'nün (29) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Recep Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkisinde, hatalı sollama yaptığı iddia edilen Recep Ö'nün kullandığı 31 ARG 58 plakalı tır, karşı yönden gelen Remzi M. (18) idaresindeki motosiklete çarpmıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmiş, motosiklette bulunan Yusuf E. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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