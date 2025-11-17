Haberler

Bursa'da 2 Katlı Evde Çıkan Yangın Bitişikteki Binaya Sıçradı

Güncelleme:
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Alacahırka Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde olduğu düşünülen 80 yaşındaki Kazım Kaya'nın arama çalışmaları devam ediyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi, yangın musluklarından çekilen hatlarla alevlere müdahale edildi.

Bursa'da 2 katlı evde çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Meşe Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenli sokaklara itfaiye araçlarının girememesi üzerine bölgedeki yangın musluklarından çekilen hatlarla alevlere müdahale edildi.

Bitişikteki binaya da sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen ve yakınlarının ulaşamadığı 80 yaşındaki Kazım Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

Kaya'nın yangın sırasında evde olduğu düşünülüyor.

