Bursa'da 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammet Küçük idaresindeki bir otomobil ile Özcan Özdemir'in kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile bir yolcu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Muhammet Küçük idaresindeki 16 AJY 918 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özcan Özdemir'in kullandığı 16 ASG 857 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ile yolcu Eyüp Uslu kazada ağır yaralandı. Yaralılar Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.