Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammet Küçük idaresindeki bir otomobil ile Özcan Özdemir'in kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile bir yolcu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Muhammet Küçük idaresindeki 16 AJY 918 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özcan Özdemir'in kullandığı 16 ASG 857 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile yolcu Eyüp Uslu kazada ağır yaralandı. Yaralılar Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Özcan Özdemir Orhaneli trafik Bursa Bursa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 Ekonomist Timothy Ash'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title