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10 Yıl Ceza ile Aranan Şahıs Bursa'da Yakalandı

10 Yıl Ceza ile Aranan Şahıs Bursa'da Yakalandı
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Bursa'da, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y., İl Emniyet Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

BURSA'da, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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