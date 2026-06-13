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İçinde 1,8 milyon TL değerinde ziynet eşyası olan çelik kasayı çaldılar

İçinde 1,8 milyon TL değerinde ziynet eşyası olan çelik kasayı çaldılar
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Bursa'da bir evden 1,8 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2'si kadın 3 şüpheli, polis uygulamasında yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

BURSA'da girdikleri evde içinde 1,8 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan çelik kasayı çalan 2'si kadın 3 şüpheli, polisin uygulama noktasında durdurup yaptığı aramada yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 3 Haziran günü merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,8 milyon TL değerinde ziynet eşyalarının olduğu çelik kasa ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada aynı gün N.Ç.'nin evinden çalındığı belirlenmesi üzerine araç içinde bulunan A.Ç., G.U. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden A.Ç.'nin başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 65, G.U.'nun 62, H.Ö.'nün de 17 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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