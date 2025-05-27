Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mudanya Üniversitesi'nden İşbirliği Protokolü

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mudanya Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversitede gerçekleştirilen törende Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, yükümlülerin yararlanacağı, üniversite öğrencilerinin de staj imkanı bulacağı işbirliği protokolüne imza attı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolle üniversitenin Psikoloji Bölümü tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yükümlülerle çalışma yöntemleri konusunda eğitimler verileceğini ifade etti.

Ayrıca denetim tedbiri altındaki yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarına destek verileceğini belirten Solmaz, şunları kaydetti:

"Akademisyenler ve öğrenciler tarafından geliştirilecek programları Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün onayının alınmasından sonra denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuk yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarında kullanmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Mudanya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde staj yapmalarına olanak sağlanması amaçlanmaktadır."

Solmaz, protokolün, Mudanya Üniversitesinde görevli akademisyenlerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde akademik çalışma yapmasını da kapsadığını dile getirerek, "Bu protokolden bugün itibarıyla 229 çocuk ve 13 bin 963 yetişkin olmak üzere toplam 14 bin 192 yükümlü yararlanacaktır. Protokolün Mudanya Üniversitesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İşbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl de protokolün hayırlı olmasını diledi.

Törene, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve diğer ilgililer katıldı.