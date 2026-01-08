Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesine yaklaşık 1,9 milyon liralık "vahşi çöp depolama" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa'nın Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'ndaki vahşi depolama nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 869 bin lira ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöpleri düzenli depolama yerine vahşi (ayrıştırılmadan) depolama yaparak çevre kirliliğine neden olan Bursa Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 869 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'ndaki kötü koku ihbarı üzerine, Bakanlık Bursa İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama alanında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı ve gelen atıkların ayrıştırılmadan depolandığı tespit edildi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesine depolama alanına gelen atıkların "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
