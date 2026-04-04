Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bozbey, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından yargılanıyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, 'Şuç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

