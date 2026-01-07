Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimine ilişkin 4 zanlıya yurt dışına çıkış yasağı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e fiziki saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde, dün düzenlenen vatandaş buluşmasında Bozbey'e, konuşma yaptığı sırada fiziki saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin Recep B. (37) ile ağabeyi Şaban B'nin (39) gözaltına alınmasının ardından bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen S.B. ve V.E. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde, dün düzenlenen vatandaş buluşmasına katılan Bozbey'e, konuşma yaptığı sırada eski CHP Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Recep B. (37) ile ağabeyi Şaban B. (39) tarafından fiziki saldırı girişiminde bulunulmuş, durumu fark eden koruma polislerinin müdahalesiyle engellenen 2 kardeş gözaltına alınmıştı. Bozbey'den iş istediği öğrenilen Recep B'nin 2019-2024 yıllarında CHP Yıldırım Belediye Meclisi üyeliği yaptığı ve 2 adli sicil kaydının bulunduğu, ağabeyi Şaban B'nin ise 13 adli sicil kaydının olduğu belirtilmişti.