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Bursa'da orman yangını

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına ekipler karadan ve havadan helikopterle müdahale ediyor.

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Osmanlar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale sürüyor.

Haber: Osman SAK-Kamera: BÜYÜKORHAN (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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