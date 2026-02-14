Bursa Barosu: Avukatın Sesi Kesilirse Vatandaşın Nefesi Kesilir

(BURSA) - Bursa Barosu, tutukluların avukatlarıyla görüşmelerine sınırlama ve denetim getirilmesine yönelik yasal düzenleme hazırlığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Devlete yüklenen bu hakları engellemek veya kısmak değil bu hakların gerçekleşmesini sağlamaktır" denildi.

Bursa Barosu Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan bilgilerde, tutukluların avukatları ile görüşmelerine sınırlama ve denetleme getirilmesine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeye yönelik bir çalışma yapılması talimatı verildiğinin kamuoyuna yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, adil yargılanmanın en temel unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlarla ilgili AİHM içtihatları ve 2025 yılında Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nde yer alan ilkelere işaret edilerek, devletin avukatların müvekkillerine hızlı ve etkili şekilde erişebilmesi, müvekkilleriyle mahremiyet içinde görüşebilmesi ve ilgili materyallere kısıtlama olmaksızın ulaşabilmesi gibi hakları temin etmekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Devlete yüklenen bu hakları engellemek veya kısmak değil bu hakların gerçekleşmesini sağlamaktır. Bununla beraber devlet; bu hakların kullanılmasına, kanunla öngörülen ve demokratik bir toplumda gerekli olanlar dışında hiçbir kısıtlama getirilmez" ifadeleri kullanıldı.

Bursa Barosu açıklamasında, avukatların hukuk sistemine kazandırdığı kuralların geriletilmesine ilişkin mevzuat çalışmalarının kabul edilmediği belirtilerek, "Hukukun üstünlüğü ve insanlık onuru mücadelesinde geri adım atmadan, hiç bir güce boyun eğmeden, avukatın sesi kesilirse vatandaşın nefesinin kesileceğinin bilinciyle hukukun üstünlüğü ve adalet mücadelesine 'hak kuvvetten üstündür' diyerek devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.