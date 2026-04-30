Bursa Adliyesi'nde yangın tatbikatı

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan Adliye Personeli Arama Kurtarma (AD-KUR) ekibi, adliye yerleşkesinde yangın tatbikatı yaptı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangın, deprem, sel gibi afetlerde görev yapmak üzere kurulan ve 35 adliye personelinden oluşan arama kurtarma ekibi, yangın eğitimi aldı. Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimin ardından yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Personel, aldığı eğitim doğrultusunda, itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yakılan ateşe müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı