Bursa Adalet Sarayı'nda El Sanatları Sergisi Açıldı

Bursa Adalet Sarayı'nda "El Sanatları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Adliyesi Giriş Salonu'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, yükümlülerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla birçok önemli çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.

Solmaz, bu kapsamda Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takibi yapılan 148 yetişkin ve 70 çocuk olmak üzere toplam 218 yükümlüyle 30 personelin katıldığı çeşitli kurslar açıldığını aktardı.

Filografi, keçe yapımı, ipek koza el ürünleri, rölyef, dekoratif ev aksesurları yapımı ve ebru sanatına yönelik bu kurslarda üretilen eserlerin bir bölümünün burada sergilendiğini ifade eden Solmaz, "Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarıyla eğitim iyileştirme ve meslek edindirme kurslarımız önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürülecektir." dedi.

Solmaz, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan diğer bir protokolle eğitim öğretim dönemleri dışında okullarda denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından boya, badana, tadilat ve temizlik çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda İsmail Karasu İmam Hatip Ortaokulu, Murat Atsen İlköğretim Okulu, Özlüce Rasim Özdenören İmam Hatip Lisesi'nde boya, badana, tadilat ve temizlik çalışmaları, Reşitpaşa İlköğretim Okulu ve Borsa İstanbul Kız Meslek ve Teknik Lisesinde ise çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. 63 yükümlü ve 3 personelin katılımıyla yapılan bu çalışmalarla hem okullarımız yenilenmiş hem de kamuya yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliklerimiz önümüzdeki ara tatiller ve yaz tatilinde de devam edecektir. Protokollerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlerle iş birliklerine katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasının diliyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa Vali Erol Ayyıldız, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, başsavcı vekilleri ve savcılar katıldı.