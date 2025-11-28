Haberler

Büro Memur-Sen Gaziantep'ten Ücretsiz Eğitim Desteği

Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şubesi, üyelerine ücretsiz eğitim hizmeti sunarak kariyer sınavlarına hazırlıkta destek olmayı amaçladı. Eğitimler, hafta içi ve hafta sonu olarak iki ay boyunca gerçekleştirildi.

Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şubesi, üyelerine gönüllülük esasıyla ücretsiz eğitim hizmeti sundu.

Sendika üyesi olan eğitimci yazı işleri müdürleri, sınava hazırlanan meslektaşlarına ücretsiz kurs imkanı sağladı.

Hafta içi Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde, hafta sonu ise sendika binasında verilen eğitimler 2 ay sürdü.

Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Harun Şencay, eğitimin amacının meslektaşlarına her alanda olduğu gibi kariyer sınavlarında da katkı sağlamak olduğunu belirterek, eğitimin verilmesinde büyük bir özveri gösteren eğitim koordinatörü olan Yazı İşleri Müdürü Ahmet Altuntaş'a, Yazı İşleri Müdürü Zeynel Abidin Karacahan ile İcra Müdürü Mesut Yassı'ya ve eğitimin verildiği salonun tahsisinde personel lehine kolaylık sağlayan Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman'a teşekkür etti.

