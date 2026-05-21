Balıkesir'de Türk Mutfağı Hastası etkinliklerle kutlandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Vali İsmail Ustaoğlu, anaokulu öğrencileriyle kabak çiçeği dolması yaptı. Ayrıca 'Bir Sofrada Miras' panelinde şefler Türk yemek kültürünü anlattı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ören Meydanı'ndaki programda anaokulu öğrencileriyle Balıkesir'in meşhur kabak çiçeği dolması yaptı.
Etkinlik kapsamında "Bir Sofrada Miras" konulu panel düzenlendi.
Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın moderatörlüğündeki panelde şef Ayten Saner ve şef Ertan Yeşil, Türk yemek kültürü ve geleceği konusunda katılımcılara bilgi verdi.
