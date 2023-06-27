Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Personelin Bayramını Kutladı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Burhaniye Belediye Meclis Salonu'nda personelle bayramlaşan Başkan Deveciler, ardından belediye şantiyesine geçerek saha personelinin de bayramını kutladı. Birlikten güç doğduğunu vurgulayan Ali Kemal Deveciler, şunları söyledi:

"İller Bankası'ndan hiç bir kredi almadan kendi öz kaynaklarımızla 'Burhaniyeliler en iyisine layıktır' düşüncesiyle hizmet ediyoruz. Personel maaşlarını göreve geldiğimizden beri geciktirmiyor, emekçimizin hakkını veriyoruz. Bayramdan evvel bayram ikramiyelerinizi aksatmadan ödedik. EYT'den faydalanarak emekli olan 13 arkadaşımızın da ikramiyelerini belediyemiz öz kaynakları ile ödeyerek emekçilerimizin hakkını teslim ettik. Bu başarı tek başına sadece Ali Kemal Deveciler olarak benim değil, tüm meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımız olarak hepimizin başarısıdır. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle nice güzel bayramlar diliyor, bayramınızı kutluyorum."