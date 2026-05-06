İletişim Başkanı Duran, YSK Başkanlığı'na seçilen Mutta'yı tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Serdar Mutta'yı tebrik ederek, bu gelişmenin ülke için hayırlı olmasını diledi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "YSK Başkanlığı'na seçilen Sayın Serdar Mutta'yı tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz