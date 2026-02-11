Haberler

Burhanettin Duran'dan Yeni Bakanlara Tebrik Mesajı

Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi’yi tebrik ederek, görevlerini devreden Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç’a teşekkür etti.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'yi tebrik ederek, görevlerini devreden Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi gönülden tebrik ediyor, değerli Bakanlarımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük bir özveriyle önemli çalışmalara imza atan Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ülkemiz için yaptıkları kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi adalet, toplumsal huzur ve güvenlik alanlarında da yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
