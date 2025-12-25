Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan "Regaib Kandili" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Regaib Kandili'nin duaların kabulüne ve milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını diledi. Duran, Gazze gibi mazlum coğrafyalara adalet ve huzur dileğinde bulundu.

Manevi iklimiyle gönülleri kuşatan mübarek üç ayların müjdecisi Leyle-i Regaib'e bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıkların belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu müstesna gecenin, dualarımızın kabulüne, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Yüce Rabbimizden, başta Gazze olmak üzere, zulüm ve acıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren tüm mazlum coğrafyalara adalet, huzur ve özgürlük ihsan etmesini niyaz ediyorum. Leyle-i Regaib'imiz mübarek olsun."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
