İletişim Başkanı Duran, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulunarak, Ersoy'un milletin vicdanı ve karakterinin sesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Mehmet Akif Ersoy, yalnızca İstiklal Marşı'mızın şairi değil, bu milletin vicdanı, karakteri ve inancının en güçlü sesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin manevi rehberi, İstiklal Marşı'mızın şairi, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Mehmet Akif Ersoy, yalnızca İstiklal Marşı'mızın şairi değil, bu milletin vicdanı, karakteri ve inancının en güçlü sesi olmuştur. Milletinin acısını, umudunu ve direnişini mısralarına taşımış, sözüyle, duruşuyla ve ahlakıyla her döneme örnek olmuştur.

'Asım'ın Nesli' diyerek çizdiği gençlik ideali, bugün de değerlerine sahip çıkan, vatanı için çalışan her bir gencimizde karşılığını bulmaktadır. Onun eserlerinde yer alan iman, adalet ve ahlak vurgusu, toplumumuzun ortak vicdanında yaşamaya devam etmektedir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

