CHP'li Bulut'tan Trump'a teşekkür eden Erdoğan'a sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yayımladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği mesajla ilgili Erdoğan'a tepki göstererek, "Neyin karşılığı bu sözler; mutlak butlanın mı, Türkiye’yi kaosa sürüklemenin mi" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teşekkürler Başkan Erdoğan" diyerek yaptığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bulut, "Utanç verici… Erdoğan'ın, Trump'a yönelik övgü dolu sözleri tam da şöyle: 'Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi.' Neyin karşılığı bu sözler; mutlak butlanın mı, Türkiye'yi kaosa sürüklemenin mi? Bu sözleri herhangi bir muhalefet lideri söylese şu an yandaş TV'lerin ekranlarında üzerinde tepiniyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
