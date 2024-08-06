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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Erdoğan'ın 'ev zencisi' ifadesine tepki gösterdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ev zencisi' ifadesine tepki gösterdi. Bulut, Instagram'a erişim engeli getirilmesine de eleştiri yönelterek, Erdoğan'ın politikalarına eleştiri getirenlere hakarette sınır tanımadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İnsan Hakları Eğitimi Programı'nda yaptığı konuşmada kullandığı 'ev zencisi' ifadesine tepki gösterdi. Bulut, "Anlaşılan o ki Tayyip Erdoğan anketlerde aşağı doğru indikçe ne yapacağını şaşırmış durumda. Eni konu İnstagram açılacak. Açıldığı zaman neyi izah edeceksiniz? Katalog suçlar bitmiş mi olacak, ahlaksızlıklar son mu bulmuş olacak? Politikalarına eleştiri getirenlere hakarette sınır tanımayan Tayyip Erdoğan literatürüne 'ev zencisi'ni ekledi. 'Sürtük', 'cibiliyetsiz', 'çapulcu', 'terörist'ten, özgürlüğü savunanlara aşağılayıcı, ırkçı hakarette bulundu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,  Instagram'a erişim engeli getirilmesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İnsan Hakları Eğitimi Programı'nda yaptığı konuşmada kullandığı 'ev zencisi' ifadelerine tepki gösterdi.

"Instagram'ı neden kapattığınızı bu halka ne net olarak ifade edin"

Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önce siz Instagram'ı neden kapattığınızı bu halka ne net olarak ifade edin. Değişen ne oldu, hangi ahlaki değerlere zarar verdi? Hangi katalog suçlarından dolayı İnstagram kapatıldı? ya da herhangi bir mahkeme kararı olmadan, vatandaşa hiçbir şey açıklamadan, hangi saikle İnstagram'ın düğmesine bastınız? Bu bir keyfi yönetim değil mi? Bu, kafanıza estikçe 'onu kapatırım, bunu kapatırım' demek değil mi, özgürlüklerin engellenmesi değil mi? İletişimin engellenmesi değil midir? Anlaşılan o ki Tayyip Erdoğan, anketlerde aşağı doğru indikçe ne yapacağını şaşırmış durumda. Eni konu İnstagram açılacak. Açıldığı zaman neyi izah edeceksiniz? Katalog suçlar bitmiş mi olacak, ahlaksızlıklar son mu bulmuş olacak? Politikalarına eleştiri getirenlere hakarette sınır tanımayan Tayyip Erdoğan literatürüne 'ev zencisi'ni ekledi. 'Sürtük', 'cibiliyetsiz', 'çapulcu', 'terörist'ten, özgürlüğü savunanlara aşağılayıcı, ırkçı hakarette bulundu."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Burhanettin Bulut AK Parti İnsan Hakları Diplomasi Politika Güncel Haberler

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