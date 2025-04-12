Burhanettin Bulut: 'Kısa bir nekahet döneminden sonra geri döneceğim'

(ANKARA) - Geçirdiği bypass ameliyatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Kısa bir nekahet döneminden sonra çok daha güçlü bir şekilde mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bypass ameliyatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Bulut'un paylaşımı şöyle:

"Başarılı geçen ameliyatım sonrası arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten dostlarıma, yol arkadaşlarıma, ameliyatımı gerçekleştiren doktorlarıma ve sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Kısa bir nekahet döneminden sonra çok daha güçlü bir şekilde mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın…"