Burgazada açıklarında sürüklenen tekne Küçükyalı'ya yanaştırıldı - Haberler

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Burgazada açıklarında sürüklenen tekne Küçükyalı'ya yanaştırıldı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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Burgazada açıklarında sürüklenen tekne Küçükyalı'ya yanaştırıldı

Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, emniyetle Küçükyalı'ya yanaştırıldı.

Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, emniyetle Küçükyalı'ya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Burgazada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Küçükyalı'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Burgazada, Medya, Güncel, Haberler

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