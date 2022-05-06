Burgazada açıklarında sürüklenen tekne Küçükyalı'ya yanaştırıldı
AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, emniyetle Küçükyalı'ya yanaştırıldı.
Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, emniyetle Küçükyalı'ya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Burgazada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Küçükyalı'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.
AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel