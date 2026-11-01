Burgaz Körfezi'nin doğusunda sürüklenen 4 konteyner deniz trafiği için risk taşıyor

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Bulgaristan'ın Burgaz Körfezi'nin doğusunda sürüklenen 4 konteyner tespit edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, konteynerler Bulgaristan saatiyle 10.55'te Burgaz Körfezi'nin doğusunda görüldü.

Konteynerlerin deniz trafiği açısından potansiyel tehlike oluşturduğu belirtilerek, denizcilere bölgeden geçerken dikkatli olmaları ve konteynerlerle aralarında güvenli mesafe bırakmaları uyarısı yapıldı.

Konteynerlerin nereden düştüğüne ve içlerinde hangi yüklerin bulunduğuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, bunların 28 Ekim'de Bulgaristan'ın Şabla kentinin yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda 3 insansız deniz aracı (İDA) tarafından vurulan CONTSHIP JET adlı konteyner gemisine ait olabileceği değerlendiriliyor.

Gemideki yükler arasında lityum-iyon piller, asitler, aşındırıcı ve yanıcı sıvılar, ev kimyasalları, plastikler, inşaat malzemeleri ve sanayi parçalarının bulunduğu kaydedildi.

Bölgedeki deniz akıntılarının yüzen cisimleri kuzeyden güneye taşıdığı, ancak konteynerlerin mutlaka Bulgaristan kıyılarına ulaşacağı anlamına gelmediği ifade edildi.

Kaynak: AA