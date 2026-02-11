BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi konusunda uyararak, "112'yi aslına ve işlevine uygun kullanalım" dedi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, 112 Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan emniyet, jandarma, sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD ve orman müdürlüğü stantlarını gezdi. Vali Bilgihan yaptığı açıklamada, "112 acil, olağandışı, emniyet, jandarma, orman, itfaiye, sağlık gibi kurumlara ihtiyaç duyduğumuz zamanda aramamız gereken tek numarayla, tek tuşla bu kurumlarla koordineli çalışan birimimiz. Bizim hemşehrilerimizden isteğimiz çağrılarımızın asıllı olması önemli. 261 bini aşkın çağrı almışız bir yıl içerisinde. Bu çağrılara baktığımızda çok çeşitli konular olduğunu görüyoruz. Çağrı karşılayıcılarımız diğer sektörlere yönlendiriyor. Biz ne kadar doğru işler için acil durumlar için kullanırsak o kadar önemli. Ama acil olmayan durumlar için kullanırsak, bir kurumun hizmeti, yol tarifi, pasta tarifi için aradığımız anda acil ve olağanüstü durumda bizden hizmet bekleyen, yardım isteyen vatandaşımıza engel olmuş oluyoruz. Özellikle istirhamımız lütfen 112'yi aslına uygun ve işlevine uygun şekilde kullanalım" dedi.

Öte yandan Burdur'da 2025 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 261 bin 932 çağrı geldiğini, bunlardan 115 bin 251'inin asıllı, 96 bin 914'ünün asılsız olduğu, 49 bin 767 çağrının ise anons sırasında kapandığı belirtildi.