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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Göreve Başladıktan Sonra Şehit Aileleri ve Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Göreve Başladıktan Sonra Şehit Aileleri ve Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, göreve başlamasının ardından şehit aileleri, esnaflar ve öğrencilerle buluştu. Gazi Caddesi'nde esnaflarla tanışan Bilgihan, birkaç şehit ailesini evlerinde ziyaret etti. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'i ziyaret ederek personelden bilgi aldı, USO İlkokulu ve Şirinevler Anaokulunda öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle toplantılar yapan Vali Bilgihan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde de brifing aldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, göreve başlamasının ardından şehit aileleri, esnaflar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gazi Caddesi'nde esnafla tanışan Bilgihan, şehit Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk'ü, şehit Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay'ı ve ailesi ile gazi Himmet Can'ı evlerinde ziyaret etti.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'e giderek personelden bilgi alan Bilgihan, USO İlkokulu ve Şirinevler Anaokulunda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle toplantı da yapan Vali Bilgihan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ziyaret ederek İl Müdürü Muhammed Özdemirci ve diğer yöneticilerden brifing aldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Tülay Baydar Bilgihan Yerel Haberler Güncel burdur

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