Burdur'un Ağlasun ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Burdur'un Ağlasun ilçesinde Mamak köyünde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mamak köyünde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
