Burdur Müftülüğü ve Diyanet Vakfı tarafından kıyafet reyonu açıldı

Burdur Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Burdur Şubesince ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı kıyafet reyonu açıldı.

Burdur Müftüsü Enver Türkmen, yaptığı açıklamada, Hacı Mahmut Camisi'nin bahçesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları Başkanlığının faaliyeti olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kıyafet üzerine hayır çarşısı açtıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için Burdur halkının büyük bir duyarlılık gösterdiğini belirten Türkmen, "Ayni ve nakdi yardımları müftülüğümüze getirdiler. Türkiye Diyanet Vakfı olarak o süreçte yardımları deprem bölgelerine ve kentte gelenlere dağıttık. Devletimizin ve milletimizin yardımlarıyla depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılandı. Kentimize gelenlerin bir kısmı da memleketlerine döndü. Biz de kalan giysileri camimizin bahçesinde ihtiyaç sahiplerine açtık. İhtiyacı olanlara bu hayır çarşımız yardımcı olacak. " diye konuştu.

TDV Burdur Kadın Kolları Temsilcisi Hatice Aykon da giysi standının 3 gün açık kalacağını dile getirerek kadın, erkek, çocuk kıyafetlerini ihtiyacı olan herkesin bu çarşıdan ücretsiz bir şekilde temin edebileceğini aktardı.