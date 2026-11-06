Burdur MTAL'de 210 öğrenciye iş önlükleri törenle giydirildi

BURDUR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) 9'uncu sınıf öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi.

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen törene; Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, Okul Müdürü İbrahim Çelikkaya, İl Müftüsü Paşa Bektaş, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Murat Bulut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Bedir Deveci, "Ulu önderimiz demiş ki; vatanını en çok seven görevini, işini en iyi şekilde yapandır. Bizim dini inancımız da helal kazanca, güzel ahlaka, dürüst olmaya önem vermektedir. Ben sizleri Sayın Valimiz Tülay Baydar Bilgihan ve şahsım adına tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, öğrencilerin daha nitelikli atölyelerde eğitim görmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu ülkenin geleceği iyi yetişmiş ara eleman ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla gençlerimizin işlerini en iyi şekilde öğrenip uygulamalarını, ahilik bilinci ile yetişmelerini önemsiyoruz" diye konuştu.

Okul Müdürü İbrahim Çelikkaya ise önlük giyme töreninin lisede 6'ncı kez düzenlendiğini belirterek, mesleki ve teknik eğitimin ülkenin ekonomik kalkınması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi. Çelikkaya, gençlerin değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemlerine uyum sağlayacak şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından dua edildi. Ardından Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojileri, Otomotiv Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve İtfaiye ve Yangın Güvenliği alanlarındaki 210 öğrenciye iş önlükleri diğer katılımcılar tarafından giydirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı