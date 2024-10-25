Burdur Kemer'e Yeni Kaymakam Atandı
İbrahim Cesur, Burdur'un Kemer ilçesine kaymakam olarak atanarak görevine başladı. Cesur, Ağlasun Belediye Başkanı ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Burdur'un Kemer ilçesine kaymakam olarak atanan İbrahim Cesur, görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilen İbrahim Cesur'u ilçeye geldi.
Cesur'u Ağlasun Belediye Başkanı İsmail Asan ve kurum amirleri karşıladı.
Kaymakamlık çalışanlarından brifing alan Cesur, görevine başladı.