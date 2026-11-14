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Burdur Karasenir'de 4 kişinin yaralandığı kavgada 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde 12 Kasım'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karasenir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan G.A. (44) ve M.A'nın (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki grup arasında 12 Kasım'da çıkan kavgada bıçakla ve darbedilerek yaralanan S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili G.A. ve M.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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