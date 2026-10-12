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Burdur Karamanlı'da beyin kanaması geçiren 10 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

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Burdur Karamanlı'da beyin kanaması geçiren 10 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde 5 ay önce beyin kanaması geçiren 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öğrencinin bugün öğle vakti Karamanlı'da toprağa verileceği öğrenildi; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç başsağlığı diledi.

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde, 5 ay önce beyin kanaması geçiren ilkokul öğrencisi İbrahim Abaslı (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karamanlı Nimet Güvener İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Abaslı, yaklaşık 5 ay önce beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Abaslı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Abaslı'nın bugün öğle vakti Karamanlı'da toprağa verileceği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, sanal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğrencimiz İbrahim Abaslı'nın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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