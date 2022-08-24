Burdur haberleri! Bucak Belediyesinin hedefi bu sezon 30 kilometre sıcak asfalt

Burdur'un Bucak ilçesinde alt yapının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde birçok cadde ve sokakta öncelikle kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, telefon, elektrik ve doğalgaz gibi alt yapı çalışmalarını bitirdikleri kaydetti.

Alt yapı işleri biten cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmasına başladıklarını vurgulayan Ünal, "Bu sezon sonuna kadar hava şartlarının müsait olduğu sürece çalışmalarımızı sürdürerek 30 kilometrenin üzerinde asfalt yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Öte yandan asfalt yapılmayan yollarında parke taşı döşeneceğini belirten Ünal, emeği geçen belediye personellerine teşekkür etti.