Burdur gündem haberi | Burdur'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Burdur haberine göre Burdur'un Çavdır ilçesinde panelvan ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Burdur'un Çavdır ilçesinde panelvan ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Mehmet Kahveci idaresindeki 15 HZ 286 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde, Antalya-Denizli kara yolu Çomaklı Beli mevkisinde, aynı yönde seyreden Şerif Çelik'in kullandığı 15 SK 734 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Erdal Turgut ve Gülayşe Çelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kahveci sağlık ekiplerince Çavdır Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Kahveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdal Turgut ise Gölhisar Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Mehmet Kahveci'nin, Söğüt Beldesi Ülkü Ocakları temsilcisi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Murat Çoban Şerif Çelik Burdur Güncel Haberler

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