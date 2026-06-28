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Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi bulundu

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Burdur Gölü'nde kanoyla açılan Bedia A. ve yabancı uyruklu Oyuntuya B., polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin termal dronlu araması sonucu Karakent köyü kıyısında bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi arama çalışması sonucu bulundu.

Kanoyla Burdur Gölü'ne açılan Bedia A. (21) ve yabancı uyruklu Oyuntuya B'den (40) bir süre sonra haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, iki kişiyi gölde, karada ve havadan termal dronla yapılan arama sonucunda gölün Karakent köyü kıyısında buldu.

Bedia A. ve Oyuntuya B, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Hale Pak
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