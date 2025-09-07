Haberler

Burdur Gölhisar'da Apartman Yangını

Burdur Gölhisar'da Apartman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir apartmanın çatısında başlayan yangın, daireye sıçrayarak hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bir apartmanın çatısında başlayan ve daireye sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü.

Armutlu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın daireye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Erbay - Güncel
Ankara'da çöp dolu evden yayılan kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı

Bu evin önünden dahi geçmek cesaret istiyor! Mahalleli illallah etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.