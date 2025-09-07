Burdur Gölhisar'da Apartman Yangını

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bir apartmanın çatısında başlayan ve daireye sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü.

Armutlu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın daireye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.