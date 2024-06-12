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Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Ünitesi Soruşturması: 2 Kişi Tutuklandı

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Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde geçen ay yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si hastanede görevli 4 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sekreter ve elektrik teknisyeni serbest bırakılırken, makine mühendisleri tutuklandı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde geçen ay 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si hastanede görevli 4 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, makine mühendisleri Gökhan Aytaç Sandıkçı ile Yasin Aydın çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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