Yılmaz Tunç'tan Burdur'daki Yolcu Otobüsü Kazasına İlişkin Açıklama: "2 Cumhuriyet Savcısı Görevlendirilmiştir"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
