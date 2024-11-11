Burdur'da Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2'ye Yükseldi
Burdur'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Nilüfer Ünal, hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Umut Can Attar'ın ardından ikinci ölüm gerçekleşti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Burdur'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Umut Can Attar'ın ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Nilüfer Ünal da kurtarılamadı. Nilüfer Ünal'ın cenazesi morga konuldu.
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Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma açıldı.