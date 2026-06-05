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Üniversiteli Zehra, kaldığı yurdun penceresinden düşüp öldü

Üniversiteli Zehra, kaldığı yurdun penceresinden düşüp öldü
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Zehra Kaçar, kaldığı yurdun 5. katındaki odasının penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi Manisa'da toprağa verilecek.

BURDUR'da kaldığı yurdun 5'inci kat penceresinden düşen üniversite öğrencisi Zehra Kaçar (22), hayatını kaybetti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Kaçar, dün sabah saatlerinde yerleşke içerisindeki Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda, kaldığı odanın penceresinden düştü. Kaçar'ın düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaçar'ın cenazesi Manisa'nın Selendi ilçesi Pınarlar köyünde toprağa verilecek.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Kaçar'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Kaçar'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, sınıf arkadaşlarına ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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