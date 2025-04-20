Burdur'da Yörük Şenliği Düzenlendi

Burdur'da Turizm Haftası dolayısıyla "Yörük Şenliği" yapıldı.

Burdur Valiliği tarafından İnsuyu Mağarası'nda düzenlenen program, temsili "Yörük Göçü" ile başladı.

Yöresel kıyafetleri giyen Yörükler ile protokol üyeleri, develerle, atlarla, eşeklerle davul, sipsi ve cura eşliğinde şenlik alanına yürüdü. Burada üreticiler tarafından yöresel ürünlerin ve müzik aletlerinin bulunduğu stantlar açıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikte keşkek dövdü, temsili gelin alma törenine eşlik etti.

Bilgihan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yörüklerin, vatanperver, çevreci, doğa dostu, ülkesi, milleti, vatanı, bayrağı söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan kendini öne atan insanlar olduğunu söyledi.

Bu etkinliğin düzenlenmesindeki amacın Yörük kültürünü gençlere tanıtmak olduğunu dile getiren Bilgihan, "Yörük Şenliği'ni yapıyoruz ama bu şenlik sadece bizim çalgıyla, çengiyle, sazla, sözle eğlencemizin ötesine geçsin. Yöresel çalgılarımız sipsimiz, curamız, kabak kemanemiz var. Burdur ve Teke Yöresi aynı zamanda kendi enstrümanını üreten bir yöre. Herkes burada saza, söze ve muhabbete yatkın. Dolayısıyla bunu paylaşalım istedik. Gençlerimize, çocuklarımıza kurslarla, eğitimlerle kültürü aktaralım istedik." diye konuştu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, bu şenliğin devam etmesi için çalışacaklarını belirtti.

Üniversite olarak sadece kampüste eğitim, öğretim ve araştırmayla sınırlı olmadıklarının altını çizen Dalgar, "İçinde bulunduğumuz şehrin, toplumun sanatından kültürüne, sporundan ticaretine, sanayisinden tarımına kadar her alanda üniversite ne yapabilir, hangi alanda katkı sağlayabilir diye açıkçası kafa yoran ve odaklanmış bir üniversiteyiz." ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan Abdurrahman Uladı da etkinliğe çadırlarını, develerini, atlarını, eşeklerini, koyunlarını getirerek şenliğe katkıda bulunduklarını söyledi.

Herkesin memnun ayrıldığını ifade eden Uladı, şenliğin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti.

Etkinlikte Kemer Halk Oyunları ekibi ile Çatağıl İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri halk oyunları gösterisinde sahne aldı.

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından Alaca dokuma kıyafetlerinin yer aldığı defile ve öğrenciler tarafından iki telli Kozağaç curası ve Dirmil sipsi dinletisi sunuldu.

Etkinlik, yerel sanatçıların müzik dinletisiyle sona erdi.