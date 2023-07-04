Burdur'da Yol Yapımı Nedeniyle Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da Hacılar Köyü mevkiinde yol yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Hacılar Köyü Muhtarı Ramazan Öztürk, yolun bir an önce tamamlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da yaklaşık 10 yıldır yol yapım çalışmalarının devam ettiği Hacılar Köyü mevkiinde dün meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Hacılar Köyü Muhtarı Ramazan Öztürk bitmeyen yol yapım çalışmalarına isyan ederek, " Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, devlet büyüklerimizden rica ediyorum, Allah aşkına Hacılar köyünün karayolunun bir an önce tamamlanmasını arz ediyorum. Artık insanların canı gitmesin. Bu yolun yarım kalan kısmının yapılıp bir an önce geniş bir şekilde trafiğe açılmasını arz ediyorum" dedi.

Edinilen bilgilere göre Burdur-Fethiye karayolu Hacılar Köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Mustafa Yağız (34) idaresindeki 15 ACF 299 plakalı otomobil Hacılar köyü mevkiine geldiği sırada yolun tek şeride düştüğü yerde kontrolden çıkarak yönlendirme tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Yağız'ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ARTIK İNSANLARIN CANI GİTMESİN"

Yaklaşık 10 yıl önce başlayan Burdur-Fethiye karayolu yapım çalışmaları nedeniyle Hacılar köyü mevkiinde yolun tek şeride düşmesi nedeniyle bölgede çok sayıda yaralamalı ve ölümlü kazaların yaşandığını belirten Hacılar Köyü Muhtarı Ramazan Öztürk, insanların daha fazla canı gitmemesi için yetkililerden yol yapım çalışmalarının bir an önce bitirilmesini talep etti. Hacılar Köyü Muhtarı Ramazan Öztürk şunları söyledi:

"Yaklaşık bundan 20 gün önce Karaçal-Akyaka köyü arasındaki Hacılar köyü mevkiinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 tane cenaze verdik bu karayolunda. Ayrıca Akyaka köyünde arife günü bir aracın kaza yapması sonucunda yine bir cenaze verdik. Bugün de yine Hacılar eczanesinin olduğu bölgede bir tane cenaze verdiğimiz kaza meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, devlet büyüklerimizden rica ediyorum, Allah aşkına Hacılar köyünün karayolunun bir an önce tamamlanmasını arz ediyorum. Artık insanların canı gitmesin. Bu yolun yarım kalan kısmının yapılıp bir an önce geniş bir şekilde trafiğe açılmasını arz ediyorum."