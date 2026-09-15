Haberler

Burdur'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatma, gelir elde etme ve geliri hesaplar arasında nakletme suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, bazı kişilerin 2023-2024 yılı ve 2026 yılının ocak-mart dönemlerinde hesaplarında 199 milyon 930 bin 403 lira 72 kuruş işlem hacmi oluştuğu ve bu hesapların organize bir yapıda transfer aracı olarak kullanıldığı belirlendi.

Tespit üzerine 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suç işlemede kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu: Satılık Bahçeli Villa

İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu
Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı

Cesetler asit dolu varillerde bulunmuştu! Katil tahliye ediliyor
İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine darbe! 4 farklı örgütten 39 gözaltı

Terör örgütlerine 11 ilde eş zamanlı baskın
Kastamonu'da fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Sıradan bir fotoğraf makinesi değilmiş! İçinden çıkanlar şaşırttı
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel

Yeni bölüm fragmanına büyük tepki var: Senarist kendine gel