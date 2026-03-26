Burdur'da yasa dışı avcılık faaliyetine idari ceza

BURDUR'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından dron ile yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koruma-kontrol faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Burdur'da ekiplerimizce gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, 2 kişinin yasa dışı avcılık yaptığı tespit edildi. Şahıslara ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
