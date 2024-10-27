Burdur'da Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BURDUR'un Altınyayla ilçesi Kızılyaka Köyü'nde çıkan yangında ev sahibi Mehmet Çelik (64) yaşamını yitirdi.

Kızılyaka Köyü'nde yalnız yaşayan Mehmet Çelik'e ait evde saat 01.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında Çelik'e ait müstakil ev tamamen yanarak kulalnılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından ev sahibi Mehmet Çelik'in cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,