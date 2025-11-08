Burdur'da Yangın Faciası: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

1) EVLİ ÇİFT, EVDEKİ YANGINDA ÖLDÜ

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangında Durmuş Boz (94) ile eşi Şerife Boz (88), hayatını kaybetti.

Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde Durmuş Boz'a ait evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev sahibi Durmuş Boz ile eşi Şerife Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Boz çiftinin cansız bedenleri, Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.