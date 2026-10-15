Burdur'da yakınlarının ulaşamadığı 67 yaşındaki Sebahattin Altınay evinde ölü bulundu

Burdur'da yakınlarının ulaşamadığı 67 yaşındaki Sebahattin Altınay evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı 67 yaşındaki Sebahattin Altınay, evinde hareketsiz halde bulundu. Kapının açılmaması üzerine itfayeden yardım isteyen yakınlarının ihbarıyla balkondan eve giren itfaiye erinin bulduğu Altınay'ın sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi; cenazesi morga götürüldü.
BURDUR'da yakınlarının ulaşamdığı Sebahattin Altınay (67) evinde ölü bulundu.
Bir süredir ulaşamadıkları Sebahattin Altınay'ın evine gelen yakınları kapının açılmaması üzerine itfayeden yardım istedi. İtfaye erinin balkondan girdiği evde Altınya hareketsiz halde bulundu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kanser tedavisi gördüğü belirtilen Altınay'ın cenazesi morga götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı