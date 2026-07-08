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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, 131 kök kenevir bitkisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken yasa dışı ekim suçundan bir şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak
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